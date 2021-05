Ennesima voce circa la possibile cessione del Genoa ed ennesima smentita da parte di Enrico Preziosi.



Neanche il tempo di diffondersi nell'etere e nel web che la notizia rimbalzata ieri dalla Francia di un possibile interesse per il Grifone da parte di ​Jean Michel Aulas, attuale presidente del Lione, che la stessa viene respinta fermamente dal numero uno rossoblù.



Esattamente come accaduto un paio di settimane fa con un altro rumor proveniente da Oltralpe, in quel caso relativo all'ex proprietario del Lille, Gerard Lopez, anche in questa occasione Preziosi ha subito smorzato qualsiasi ipotesi di cessione delle proprie quote di maggioranza. Lo ha fatto affidandosi in maniera indiretta al Secolo XIX che nell'edizione in edicola questa mattina afferma come ancora una volta il Joker non sembra dare importanza a questi presunti interessi per la sua società.