Intervenuto in diretta ieri sera sulle frequenze di Primocanale, l'ex presidente del Genoa Aldo Spinelli ha rivelato un retroscena relativo alla possibile cessione societaria del Grifone: ​"I più grandi armatori al mondo hanno le navi passeggeri ferme. Uno di questi era interessato al Genoa ma adesso il problema per loro non è il calcio. Ricordo che il porto di Genova ha perso il 10,3% in questi mesi: torniamo con i piedi per terra, il calcio ha bisogno della moralità di una volta".



Più volte in passato Spinelli si è dichiarato disponibile ad aiutare il suo successore Enrico Preziosi nella ricerca di un'acquirente per il club più antico d'Italia.