Qualche ora prima che Enrico Preziosi annunciasse la propria intenzione di fare un passo indietro rispetto alla presidente del Genoa erano già fioccate le prime indiscrezioni riguardo a possibili compratori del club più antico d'Italia.



A rilanciarle era stata Primocanale che al termine della sfida di domenica sera con il Verona aveva parlato dell'interesse di un gruppo inglese per il pacchetto di maggioranza della società.



Una voce non del tutto nuova se è vero che già nel luglio 2017, quando per la prima volta Preziosi annunciò di aver messo in vendita la società, si parlò dell'interesse poi prontamente smentito di un sodalizio d'Oltremanica per i rossoblù.