Puntuali come le rondini a Primavera dopo alcune settimane di silenzio tornano a girare voci attorno alla cessione del Genoa.



A manifestare un interesse per l'acquisto del pacchetto di maggioranza delle quote del club più antico d'Italia sarebbe questa volta un non meglio specificato fondo internazionale che si sarebbe già presentato alla porta di Enrico Preziosi.



A riportare la notizia è il Sole 24 Ore. Secondo l'autorevole quotidiano economico, il presunto acquirente nei giorni scorsi avrebbe chiesto al patron rossoblù il via libera per procedere quanto prima all'analisi dettagliata dei conti societari.