A Livorno tiene sempre banco la trattativa per la cessione del club. Se entro settimana prossima non arriveranno delle risposte definitive dal petroliere Franco Favilla e dall'imprenditore indiano Yogesh Maurya, gli attuali dirigenti hanno deciso che sarà indetto un consiglio d'amministrazione per chiudere le due avances e nominare un nuovo presidente che dovrebbe essere il socio Presta, il quale ha avuto un colloquio con Navarra.

Intanto il sindaco Salvetti ha tuonato: "Il tempo dell'accoglienza è finito, chi verrà da me dovrà avere comprato il Livorno".