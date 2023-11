. In particolare, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, un tribunale di New York è pronto a emettere una sanzione nei confronti di Blue Skye per un motivo ben preciso: la violazione di alcuni accordi sulla disclosure forzata di alcuni documenti per un procedimento in Italia.Ma ripartiamo con ordine.. Quest’ordine limitava l’uso da parte di Blue Skye dei documenti ottenuti ad azioni specifiche in Lussemburgo e in Italia. A settembre, Blue Skye ha ribattuto all’ordine emesso, richiedendone la limitazione. Una richiesta che è stata poi respinta dal Tribunale, in quanto inappropriata, data l’assenza di necessità o di circostanze che la giustificassero.Da qui, l’intervento da parte della Corte che ha minacciato sanzioni nei confronti di Blue Skye, se entro i prossimi 14 giorni, la stessa Blue Skye non ritira la richiesta e non cessa il proprio comportamento lesivo.Questo il testo del dispositivo, come riportato da Calcio e Finanza: “Nessuna delle parti ha riferito alla Corte alcuno sforzo da parte del ricorrente (Blue Skye, ndr) volto a ritirare le argomentazioni incriminate dal procedimento italiano. La Corte è scettica sul fatto che il ricorrente avrebbe potuto credere in buona fede di rispettare gli ordini e se avesse voluto agire in buona fede, può ora – illuminato da questa Ordinanza – ritirare i documenti incriminati dal procedimento italiano. Se sceglie di non farlo, i sospetti della Corte sulla malafede saranno stati confermati.. In ogni caso, la Corte si aspetta che il ricorrente provvederà a tradurre il presente ordine in italiano e a trasmetterlo al tribunale di Milano che sovrintende al procedimento italiano”.