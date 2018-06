La tanto chiacchierata cessione del Milan da Silvio Berlusconi a Yonghong Li ha portato, per il momento, risultati soddisfacenti solo al Gruppo Fininvest. La holding della famiglia Berlusconi ieri ha chiuso il bilancio 2017 con un quadro decisamente superiore rispetto a soli dodici mesi fa.

PLUSVALENZA RECORD - Il gruppo Fininvest ha chiuso il bilancio 2017 con un utile netto di 687,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 120,2 milioni nel 2016. Il dato, informa una nota, beneficia in particolare della plusvalenza realizzata per la vendita del Milan, pari a 611,5 milioni di euro. Escludendo oneri e proventi di natura non ricorrente il 2017 chiude con un utile di 80 milioni, contro un dato omogeneo di 47 milioni nel 2016. I ricavi consolidati del gruppo presieduto da Marina Berlusconi sono stati pari a 4,997 miliardi. Una chiusura con il botto anche in virtù della cessione del club rossonero.