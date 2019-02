Raffaello Follieri si è mosso, in prima persona, per acquisire il Palermo. Eppure, come riporta Ansa.it, è saltata quasi definitivamente la trattativa per la cessione della società rosanera da parte della proprietà inglese. Dopo una trattativa iniziata questa mattina e proseguita per tutta la giornata di oggi, le parti hanno rotto le contrattazioni. L'ottimismo iniziale non si è concretizzato: ora il futuro del club resta in bilico, che entro il 16 febbraio deve saldare gli stipendi di dicembre e gennaio, senza i quali arriverà il deferimento oltre i punti di penalizzazione.