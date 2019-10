Dopo la giornata campale vissuta ieri, continuano ad emergere particolari relativi alla vicenda della cessione della Sampdoria, ormai giunta a quelli che dovrebbero essere, salvo colpi di scena, i titoli di coda. La causa sarebbe la forbice troppo alta tra la domanda del presidente Ferrero e l'offerta del gruppo Vialli. Alla base infatti ci sarebbe una valutazione ben diversa fatta dalle due parti.



CalcioInvest, cordata catalizzata dall'ex bomber, dopo la due diligence aveva valutato la società 50 milioni di euro, che considerando i 35 milioni legati ai debiti avrebbe raggiunto quota 85 milioni. Diversa invece la richiesta di Ferrero, che voleva 100 milioni più i debiti, per un totale di 135 milioni. Una distanza impossibile da colmare anche dopo l'intervento di Garrone.



Secondo Il Sole 24 Ore, la valutazione fatta da Ferrero sarebbe eccessiva considerando quelli che sono i sistemi di calcolo. Innanzitutto, per stimare il valore di una società, si utilizzano i multipli sul fatturato. In genere si tratta di circa 1.4 volte il giro d'affari del club. La Sampdoria ha un fatturato di 60 milioni, che moltiplicato per 1.4 porta agli 85 milioni offerti da Vialli. Inoltre il nuovo acquirente avrebbe dovuto utilizzare parecchie risorse in aumento di capitale per rinforzare la rosa indebolita, cosa che la Samp continua a negare. Restano quindi ancora parecchi dubbi su quella che è una vicenda ufficialmente chiusa, ma circondata ancora da mistero.