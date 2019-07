Nonostante l'ultimo show di Massimo Ferrero, la Sampdoria sarebbe realmente ad un passo dal passaggio definitivo. Il salto dalle mani del Viperetta a quelle del gruppo Gianluca Vialli ormai potrebbe essere solo questione di giorni, anzi, le fonti vicine alla cordata parlano addirittura di operazione 'agli sgoccioli' e di 'dettagli da limare', anche se l'ultima parola spetterà sempre a Ferrero, che ieri non era presente al summit ma si trovava a Milano.



L'offerta sarebbe cresciuta nelle ultime settimane, e avrebbe quasi raggiunto quella fatidica quota 100 milioni indicata da Ferrero come lo spartiacque. L'aumento da 10 milioni della parte fissa è dovuto anche alla cessione di Andersen (confermata ieri dallo stesso presidente) e Praet, adesso più vicino al Milan, e avrebbe portato il totale a 95 milioni. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica le firme potrebbero anche arrivare già lunedì, nella giornata di presentazione di mister Di Francesco.



Il quotidiano ricorda che una cessione del club in tempi brevi consentirebbe a Ferrero di rientrare nel bando per il Palermo preparato dal sindaco Orlando, che non vuole multiproprietà ma solo imprenditori pronti a dedicarsi esclusivamente ai rosanero. Ferrero, nonostante quanto dichiarato ieri, ad oggi sarebbe escluso dalla corsa alla squadra siciliana. Sullo sfondo resta poi il finanziamento da parte di Unicredit, che la banca vorrebbe rimborsato e per cui Ferrero aveva dato in garanzia le sue sale.