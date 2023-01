Oggi, come noto, era prevista la prima convocazione dell'Assemblea degli azionisti della Sampdoria. Ieri il club, con un comunicato ufficiale, ha fatto sapere che gli azionisti di maggioranza, ossia la famiglia Ferrero, non si sarebbero nuovamente presentati. La strategia del Viperetta è nota: sta cercando fondi per tenersi il club.



In arrivo a Genova invece c'è Alessandro Barnaba, il finanziere del fondo Merlyn che qualche settimana fa aveva formulato una proposta di 'scalata' al club. Barnaba è un piccolo azionista, avendo rilevato alcune azioni, e sarà presente in sede in attesa di capire le prossime mosse di Ferrero.