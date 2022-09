La cessione della Sampdoria è un argomento che riguarda da vicino anche la città di Genova. Per questo motivo pure la politica Ligure si sta interessando dell'argomento, a partire dal Sindaco di Genova Marco Bucci, che però non ha notizie di eventuali compratori: "Non ho avuto alcun contatto con possibili compratori della Sampdoria" ha confessato Bucci, aggiungendo poi il suo eventuale sostegno in un'operazione del genere. "Le vicende societarie mi interessano come tutte quelle relative ad aziende genovesi e, nel caso mi venisse richiesto, sarò pronto a fare la mia parte".



Discorso a cui fa eco anche il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: "Il mio auspicio è avere due club solidi nella città di Genova, competitivi in termini sportivi e cercheremo di sostenere ogni sforzo, anche se la politica non si occupa di calcio, per far sì che la Sampdoria trovi un acquirente"