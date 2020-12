Continuano a circolare in maniera ciclica a Genova voci relative a possibili interessamenti per l'acquisto della Sampdoria da parte di vari soggetti, in particolare da quando il club blucerchiato è stato inserito dal presidente Massimo Ferrero all'interno del piano di rientro per le procedure concordatarie delle società su cui pende istanza di fallimento.



Sarebbero numerosi, stando a Il Secolo XIX, gli advisor e intermediari che si sarebbero fatti avanti negli ultimi tempi con Gianluca Vidal, l'uomo dei conti del Viperetta. Gli ultimi in ordine di tempo sarebbero gli avvocati ​Roberto Del Conte e Aldo Vettraino: "Abbiamo alle spalle un investitore pronto a mettere sul piatto 110 milioni di euro" ha detto Del Conte al quotidiano "personalmente e attraverso il nostro avvocato via Pec abbiamo contattato Vidal, ci è stato detto che è lui il venditore, per capire meglio. Siamo in attesa di risposta".



Il riserbo sul nome dell'investitore , però, resta un mistero. Nel frattempo, lo stesso Vidal spiega che "​Ci siamo dati un metodo, di rigore e pulizia. A chiunque si presenti chiediamo subito accordo di riservatezza e 'proof of funds' dell'eventuale investitore (ossia la documentazione della sua solidità patrimoniale). Anche perché oggi siamo spettatori, non abbiamo aperto un iter formale di vendita del club, ma se un giorno dovesse succedere, non potremmo certamente permetterci di commettere errori sbagliando la valutazione e il profilo dell'eventuale acquirente".