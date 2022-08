. “Vincolante” (fra virgolette e spiegherò perché).la potentissima dinastia dal Qatar. Proprietaria, fra l’altro, del Paris Saint Germain acquistato nel 2012 attraverso la Qatar Investment Authority, il braccio finanziario dello stato del Golfo. Offerta spedita da un procuratore arabo che si era presentato alla Sampdoria (con tanto di procura notarile firmata da un notaio arabo), come fiduciario del signor Faleh Al Thani. Si tratta dello, ministro dell’ambiente del cambiamento climatico del Qatar? Se fosse sarebbe un gran colpo. Lo sceicco è una personalità eminente. Ha rappresentato il suo Paese in numerosi consessi ed organismi internazionali nel corso degli ultimi vent’anni e ha due master ottenuti presso l’università dell’Hertfordshire nel Regno Unito., produttore cinematografico amico dell’ex calciatore Ivano Bonetti. Un soggetto che, coltivando la speranza di concludere l’affare della vita. Con l’amico Bonetti, e indovinate un po’?, coinvolto segretamente (ma non toppo) nel possibile deal, sollecitato dl tandem Di Silvio-Bonetti, con l’intervento di Edoardo(una sorta di moral suasion)(dove era passato a salutare la famiglia di origine, reduce dalle vacanze in Grecia con moglie e figlie). Che gli hanno illustrato lo stato dell’arte. Nell’organigramma della futura proprietà,, con Marco Lanna e Ivano Bonetti consiglieri delegati alla parte tecnica,, l’uomo che terrà le chiavi della cassa.Champagne, allora? Piano. Purtroppoprima che l’operazione riceva l’ok del trustee e la Sampdoria passi di mano, chiudendo l’era Ferrero.AnzituttoRiferirsi a Faleh Al Thani è generico. Occorre un Cv del personaggio in questione e le sue credenziali.. Inoltre: il suo rappresentante esattamente quali poteri ha ricevuto per concludere l’affare? Secondo.. In casi del genere, l’offerente allega alla proposta di acquisto un precontratto, quello sì veramente vincolante, nel quale si specificano il prezzo di acquisto, le condizioni di pagamento e i vari adempimenti da onorare prima, durante e dopo il signing, cioè la firma del contratto definitivo di compravendita.Altro interrogativo. Operando in un regime di concordato, con i noti lacci e lacciuoli,(in sé stessa congrua e più che sufficiente a coprire la somma indicata dal tribunale fallimentare a titolo di finanza esterna proveniente dalla cessione della Sampdoria)Con l’intesa che una volta concluso il deal quella somma sarebbe stata automaticamente acquisita da Vidal e destinata al soddisfacimento dei creditori di Eleven Finance e Farvem. Il tribunale aveva fissato l’importo dovuto proveniente dalla cessione della Sampdoria nella somma di 20 milioni di euro., fissato appunto poco sotto i 40 milioni di euro. Una volta ceduta la Sampdoria, tuttavia quelli sarebbero cavoli di Vidal e di Ferrero.In soldoni:. Inoltre, deve dare conto della provenienza del denaro. L’antiriciclaggio non scherza e pretende di conoscere l’identità precisa dell’acquirente e verificare la provenienza lecita del denaro stesso. A scanso di manovre proibite di rientro di capitali dall’estero. Altrettanto chiederà la Federcalcio (la norma è stata introdotta da pochi anni)., come avviene di regola in situazioni analoghe.. Molto strano. Redstone ha chiesto aggiornamenti sui conti della Sampdoria in tempo reale e attende che si chiuda il calciomercato per ricevere la fotografia aggiornata della situazione debitoria del club.e anche questo elemento avrà il suo peso al momento di “stringere” la trattativa e provare a chiuderla.Redstone non si arrende e continua a trattare.A questo puntoSe davvero alle spalle del produttore cinematografico pugliese ci sono gli arabi qatarioti della famiglia Al Thani (che peraltro ai primi di agosto aveva smentito ogni interesse attuale all’acquisizione di società di calcio italiane), non sarà difficile adempiere e liberare il campo da ogni dubbio.. E la sfiancante vicenda della cessione della Sampdoria troverebbe finalmente la fine che i tifosi attendono con trepidazione.I quattro membri del cda blucerchiato non resterebbero a guardare. Per evitare il loro possibile coinvolgimento in strascichi penali, rassegnerebbero lecon effetto immediato. Un epilogo, questo, che aprirebbe scenari drammatici. Non si arriverà a tanto. Non è nell’interesse di nessuno degli attori di questa commedia.Presto o tardi sarà ceduta. A questo punto, calendario alla mano, affrettare i tempi non sarebbe necessario. Tra una decina di giorni (il 1° settembre alle ore 20) il calciomercato chiuderà i battenti e. Un paio di ritocchi si faranno,. In attacco nonostante l’infortunio serio occorso a De LucaPotrà iniziare a programmare il resto della stagione, a cominciare dal mercato invernale. Arabi o anglosassoni? Se avete la sfera di cristallo, usatela.