C'è un gruppo che sembra decisamente più avanti delle altre pretendenti nell'acquisizione della Sampdoria. E' la cordata formata dagli angloamericani di Cerberus e Redstone, che dopo aver presentato la prima offerta non vincolante per l’acquisto della Sampdoria, stanno analizzando i conti in maniera piuttosto rapida. Non esiste una tempistica certa, anche se la data indicata da Lanna, ossia settembre, pare essere coerente.



Secondo La Repubblica, non si è parlato di figure tecniche per la società. Redstone non ha esperienza nella gestione di società sportive, quindi l'organigramma inizialmente potrebbe rimanere invariato. Cerberus, invece, è alla ricerca di un presidente politico di fede sampdoriana. Uno dei nomi usciti è quello di Sandro Biasotti, ex presidente della Regione Liguria e attualmente senatore, che però avrebbe già declinato.