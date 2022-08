Sembra essersi sfaldata la cordata agloamericana composta dai fondi Cerberus e Redstone, interessata all'acquisto della Sampdoria. Il gruppo Cerberus, dopo la scadenza della clausola 'no sale' e soprattutto dopo essersi accorto della complessità per arrivare all’ottenimento degli immobili (cinema e case) racchiusi nei concordati, ha infatti deciso di ritirarsi dalla corsa al club blucerchiato.



A questo punto, scrive Il Secolo XIX, è rimasto soltanto Redstone, alla ricerca di un nuovo partner per portare a termine l'affare. Redstone infatti non sembra avere la forza economica sufficiente a farsi carico degli oneri connessi alla Samp, e starebbe quindi allacciando rapporti con imprenditori e politici vicini alla realtà genovese.