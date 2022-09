Ieri ha fatto il giro dei social la nota di Al Thani diffusa dall’Ansa, e tradotta dall’arabo da Francesco Di Silvio, in cui veniva espressa la volontà da parte dello sceicco di acquistare la Sampdoria. La lettera è stata veicolata da Mehdi Hani, attraverso la MH Partners. Si tratta di una società creata nel 2016 impiegata nel ramo dei ‘servizi per consulenza manageriale, sviluppo di progetti immobiliari e consulenze immobiliari in Svizzera e all'estero’.



Hani, tunisino residente in Francia, è il socio di Di Silvio anche nella Virtuoses Pictures Sa con una terza persona, François Bernard Claude Enginger. Si tratta di una società legata al mondo cinematografico, che curiosamente ha sede allo stesso indirizzo della MH Partners, in Rue du Fort-Barreau 15 a Ginevra. Qui ha sede pure una terza società di Hani, Toutfinance Sarl, impiegata nel ramo economico, in particolare sui servizi per le assicurazioni e casse pensioni. La MH Partners, società di mediazione, ha capitale sociale da 100mila franchi svizzeri suddivisi in 100 azioni da 1.000 franchi.