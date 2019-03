La notizia sta già facendo rapidamente il giro di Genova, anche perchè gli indizi portano tutti in un'unica direzione: sembra essersi sbloccata la trattativa per la cessione della Sampdoria dalle mani di Ferrero a quelle del gruppo rappresentato da Gianluca Vialli. Ad imprimere l'accelerata finale però non sarebbe stato soltanto l'ex bomber blucerchiato, ma soprattutto Jamie Dinan, il fondatore di York Capital, che si sarebbe deciso ad impegnarsi in prima persona nel futuro del club.



L'accordo di massima secondo Primocanale sarebbe stato raggiunto sulla base di 100 milioni di euro, anche se la firma è destinata a slittare per alcuni dettagli legati all'esposizione debitoria e ai metodi di pagamento. Anche la due diligence (costata a York Capital poco meno di un milione di euro) deve essere ancora conclusa, ma l'intesa a grandi linee sarebbe ormai stata trovata. Ferrero ha scelto Mediobanca come advisor, la stessa azienda che si era occupata l'estate scorsa anche dell'investimento di un altro fondo nei cinema di proprietà del patron, impedendo alle strutture del Viperetta di finire all'asta. Con i soldi incassati dalla cessione della Samp, Ferrero sistemerà la questione legata ai cinema. All'attuale numero uno di Corte Lambruschini sarebbe stato offerto il Palermo, l'imprenditore si sarebbe informato per la Roma e secondo indiscrezioni provenienti dalla Capitale le richieste di Pallotta - l'emittente genovese parla addirittura di 900 milioni - avrebbero fatto immediatamente naufragare la trattativa.



Trapelano anche ulteriori indicazioni: la nuova proprietà avrebbe già deciso di confermare Giampaolo alla guida della squadra, e entro sabato dovrebbero arrivare comunicazioni decisive in merito anche se per l'ufficialità servirà ulteriore tempo. Al 99% però la prossima stagione dovrebbe iniziare con una nuova Samp, affidata a Gianluca Vialli.