Iniziano a circolare i primi nomi, in casa Sampdoria, legati al fondo statunitense Cerberus Capital Management e alla società inglese Redstone Advisory Partners. Sarebbe coinvolto anche un ex portiere, ossia Cesar Sanchez. Classe 1970, un passato prima da calciatore in squadre del calibro di Real Madrid, Tottenham e Valencia, reinventatosi in seguito uomo mercato, per ora ha un ruolo di consigliere.



Sanchez starebbe aiutando i due soggetti a capire le dinamiche del calcio europeo, analizzando gli aspetti sportivi dell’operazione. Stando a Il Secolo XIX la formalizzazione dell'offerta non vincolante sarebbe attesa a breve. Nell’operazione, toccherebbe a Cerberus coprire la parte finanziaria mentre la gestione e organizzazione sarebbe affidata a Redstone.



Sanchez invece in futuro potrebbe avere un incarico da dirigente nel club blucerchiato, se la rattativa dovesse andare in porto. Insieme a lui Mark Alexander, specializzato negli investimenti sportivi, e Antonio Luis Alquezar, l’uomo incaricato di mantenere i contatti con Gianni Panconi e Vidal.