Tra smentite, voci e rumors, la questione della vicenda della possibile cessione della Sampdoria continua a tenere banco a Genova. E ogni giorno la telenovela si arricchisce di nuove puntate. L'ultima in ordine cronologico è quella che racconta di un ritorno ad un vecchio adagio che caratterizza da anni le vicende blucerchiate, ossia quello dello stadio di proprietà.



Secondo l'edizione odierna de Il Secolo XIX nei programmi del gruppo Vialli ci sarebbe anche la costruzione di un nuovo impianto. Anzi, sarebbe proprio la possibilità di avere uno stadio di proprietà a spingere in maniera decisa Dinan e Knaster, dal momento che spesso i fondi investono in infrastrutture e lo stadio porterebbe ricavi importanti.



Su suggerimento di Edoardo Garrone si starebbe riconsiderando anche il progetto proposto nel 2002 da suo padre Riccardo. La zona presa in esame sarebbe quella di Trasta, in Valpolcevera, all'interno di un'area di 100mila metri quadrati di proprietà delle Ferrovie dello Stato. Il progetto potrebbe prendere nuovamente vigore all'interno del piano di riqualificazione dell'area post Ponte Morandi. L'appoggio del gruppo Garrone a Vialli comunque appare abbastanza evidente, a livello politico-morale ma anche a livello finanziario grazie alla liquidità garantita nell'immediato e in grado di trasformare in certezza una parte di bonus contenuti nell'offerta formulata a Ferrero.



Il Viperetta dal canto suo continua a meditare. La direzione è sempre quella della cessione, ma stando al quotidiano a questo punto potrebbe anche passare quasi tutto agosto. Il favorito resta comunque il gruppo Vialli, anche se il gruppo Aquilor non si è ancora definitivamente defilato.