Gli occhi di tutti a Genova, sponda Sampdoria, sono puntati sulla trattativa per la cessione del club, che coinvolgerebbe anche lo sceicco Al Thani. A dirigere l'operazione sarebbero Francesco Di Silvio e ora Francesco Paolo Console, attualmente volto principale della vicenda perché escrow agent. Il bonifico da 40 milioni però, previsto già da quasi un mese per diretta ammissione dei soggetti coinvolti, non è ancora stato fatto e la due diligence deve ancora cominciare. Nel frattempo, emergono altri dettagli.



Intanto si comincia a ventilare di un possibile ruolo di Console all'interno del CdA della nuova Sampdoria. In più, La Repubblica registra come Vidal sia sempre in attesa del famoso versamento da 40 milioni. Nel frattempo l'advisor Banca Lazard si sta muovendo, e la Samp si aspetta sviluppi anche da quel fronte. Adesso andrebbero registrati un paio di sondaggi da fondi statunitensi, si tratta però di una situazione ancora molto embrionale e abbozzata.