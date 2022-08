Nell'ambito della vicenda della cessione della Sampdoria, c'è un gruppo che si sente in vantaggio rispetto agli altri, presunti pretendenti al club. E' quello composto da Cerberus e Redstone, che addirittura avrebbe imbastito una sorta di 'casting' tra personalità di spicco dell'industria e della politica ligure.



Secondo Il Secolo XIX la cordata angloamericana avrebbe già contattato, ad esempio, l'ex presidente della Regione Liguria e attualmente senatore Sandro Biasotti, che avrebbe declinato, o anche l'imprenditore Rodolfo Lercari. Le ultime indicazioni però porterebbero a Orazio Stella, ex ad di Maersk. Comunque, per quanto riguarda la cessione, ulteriori novità sarebbero attese non prima della metà di agosto: il 15 scade l'esclusiva concessa a Redstone e Cerberus per presentare la loro offerta vincolante.