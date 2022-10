Qualcosa si muove per la cessione della Sampdoria. Che sia davvero la volta buona? Francesco Di Silvio conferma la cessione della società blucerchiata allo sceicco Khalid Faleh Al Thani. Fornite tutte le garanzie, si chiude tra poco.



Dice Di Silvio: "Stiamo definendo gli ultimi dettagli. L'escrow fund c'è (è il documento che attesta che lo sceicco si assume tutti gli impegni relativi alla situazione debitoria in essere presso la Sampdoria, ndr) I soldi (qualcosa di più di 40 milioni di euro, ndr) stanno viaggiando da Doha verso la banca

italiana".



Il closing dovrebbe avvenire in Svizzera, a breve. La Sampdoria avrà una proprietà araba, la prima della serie A.