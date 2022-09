Nuovi capitoli nella vicenda della possibile cessione della. Il club blucerchiato, nella persona di Gianluca Vidal, attende sempre da Francesco, presunto rappresentante degli, i documenti necessari per procedere con l'acquisto del club. Di Silvio, però, non sembra avere fretta e si dice fiducioso: "Vidal non ci ha dato alcun ultimatum, stiamo accelerando il più possibile. Qualcuno mette in dubbio lo sceicco. Ma lo sceicco esiste.Eppure hanno un ufficio stampa che guarda tutto. Tutta la famiglia reale ha approvato l’operazione" ha affermato a Tuttosport.A breve arriveranno le garanzie: "Visto che è un paese estero ci sono dei passaggi da rispettare secondo le regole del tribunale.per andare avanti con i creditori che sono i veri proprietari della Sampdoria (in realtà il proprietario a livello legale della Sampdoria è Vidal, il club non è a disposizione dei creditori, ma fa solo da finanza esterna per i concordati ndr). Vogliono prove?presso la banca che indica Vidal, è il tribunale che lo chiede".Di Silvio ha parlato anche dei competitor: "Noi non facciamo giochini. Non veniamo a Genova perché c’è il porto. Ho fatto capire cosa è la Sampdoria. Cosa è Genova. Qualcuno diffida di noi. Ma avete fatto le autostrade a Cerberus e non si è concluso niente…. L’ho conosciuto alla festa scudetto del ’91 al Matis".E come tempistiche? "Tra certificazione, notaio e tutto il resto contiamo diMi piacerebbe essere l’otto ottobre a vedere la Sampdoria a Bologna. Vincere sarebbe una libidine".