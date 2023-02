E' tornato ad essere particolarmente attivo sui social in questi giorni Francesco Di Silvio, l'imprenditore cinematografico barese che si presenta come mediatore tra la Sampdoria e la presunta cordata Al Thani ormai da mesi. Il primo contatto, infatti, risalirebbe ad un anno fa, mentre le promesse - regolarmente disattese - di imminenti bonifici erano state rese pubbliche già da quest'estate. Le voci su questa ipotetica trattativa vengono alimentate soprattutto sui social, ma per il momento non ci sono ancora stati gli sviluppi promessi.



Di Silvio però come detto in questi giorni è particolarmente prolifico nei commenti su Facebook, tra promesse agli scettici e, recentissimo, un messaggio criptico. Sulle chat sampdoriane gira lo screen di un suo post, sibillino: "I sogni sono belli quando si vede il traguardo non vedo l'ora di raggiungerlo". Nel frattempo, però, continuano a non esserci i soldi. I famosi 40 milioni di versamento sul conto ecrow non sono ancora stati versati.