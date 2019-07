Massimo Ferrero è uscito allo scoperto: la sua dichiarazione di qualche giorno fa, 'Voglio vendere la Sampdoria', ha gettato luce su quello che resta uno dei misteri più fitti in casa blucerchiata. Che il Doria potesse essere ceduto infatti si sapeva da tempo, ma mai il numero uno doriano si era esposto in questo modo.



Al netto del comunicato diramato qualche tempo fa, il gruppo Vialli pare rimasto in pista e i contatti tra le parti sarebbero proseguiti da tempo. L'ex bomber ha messo sul piatto da parte di Jamie Dinan una proposta molto complessa e articolata, composta da una parte fissa di circa 45 milioni più altri 30 milioni legati a vari bonus. Tra essi spiccano ovviamente quelli legati ad Andersen e Praet, che tanto stanno facendo discutere a Genova. Se la Samp dovesse riuscire a cedere i due calciatori ad almeno 50 milioni, a Ferrero andrebbero 10 ulteriori milioni. Inoltre, sarebbe stato investito anche una sorta di 'superbonus'. In caso il belga e il danese venissero venduti per un importo superiore ai 50 milioni, al Viperetta andrebbe il 33% sulla differenza tra i 50 milioni e la cifra ottenuta dalle due cessioni. Altri 10 milioni invece sarebbero legati a precedenti cessioni, e alla sede di Corte Lambruschini.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica, Ferrero starebbe aspettando di monetizzare la cessione di Andersen e Praet. Se ciò avvenissi in tempi brevi, il closing potrebbe arrivare anche nel giro di un paio di settimane. Il Viperetta starebbe aspettando un rilancio di Vialli che non verrà recapitato, non ha molto tempo a causa della questione debitoria ma soprattutto per via della sua voglia di acquistare il Palermo, e spera sempre in una sorta di asta con Aquilor. La cordata inglese, terminata la due diligence, presenterà un'offerta che era stata quantificata a suo tempo in maniera informale attorno ai 70-80 milioni.