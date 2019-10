'Perchè il gruppo di Gianluca Vialli non ha ancora concretizzato l'offerta di acquisto per la'? E' questa la domanda che circola più frequentemente nelle ultime ore a Genova, sponda blucerchiata. I motivi che starebbero alla base della mancata proposta di CalcioInvest sono logicamente tenuti riservati dal gruppo russo-americano, che sino a questo punto ha mantenuto solidissimo il muro del silenzio. Qualche spiegazione però è ipotizzabile.Secondo Il Secolo XIX non si tratterebbe di un silenzio legato a nuove analisi dei conti o ulteriori due diligence, perchè nei giorni scorsi lesono state effettuate in maniera minuziosa, spendendo anche diversi milioni in consulenze tecniche. Il fatto di non aver presentato una proposta per la Samp farebbe parte di una, perchè dopo mesi di trattative la cordata sentirebbe di avere ormai in pugno la situazione e Ferrero. Per questo motivo il gruppo Vialli vorrebbe scegliere e decideredel colpo finale. Il tutto però tenendo conto anche delle necessità di squadra e tifosi, che sperano di vedere definita in un senso o nell'altro la vicenda.Ferrero e CalcioInvest trattano a distanza, senza parlarsi, e a mediare ci sono il commercialista Vidal e soprattutto Edoardo, che da oltre due mesi ha messo sul tavolo del gruppo la disponibilità a collaborare finanziariamente , anticipando anche i bonus che poi verranno restituiti con interessi. Senza il suo intervento e la sua mediazione, la trattativa sarebbe già terminata da tempo. Il Viperetta invece non ha cambiato la sua linea: al di là delle smentite di rito,e anche la concessione di prolungare l'esclusiva (oggi dovrebbe essere ratificata con un comunicato) va in questa direzione. La questione è puramente economica: se l'offerta dovesse essere al ribasso, Ferrero potrebbe decidere di chiudere definitivamente.