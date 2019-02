In casa Sampdoria continuano a tenere banco le voci sulla trattativa per la possibile cessione del club blucerchiato. Nonostante le smentite del presidente Massimo Ferrero, in realtà i contatti col fondo internazionale interessato alla società di corte Lambruschini starebbero continuando sotto traccia. Secondo Tuttosport, un punto d’accordo tra le parti potrebbe essere raggiunto sulla base di 140 milioni di euro.