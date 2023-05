Alla fine, la volata per la miglior proposta per il futuro della Sampdoria l'hanno spuntata Radrizzani e Manfredi. In corsa, come noto, c'era anche Merlyn, fondo di Alessandro Barnaba sostenuto da Garrone. Pure l'imprenditore romano venerdì aveva presentato la sua ultima proposta, ma ci sarebbero stati dei dubbi.



I principali nodi dell'offerta Barnaba erano sostanzialmente due. Il primo verteva sul mancato accordo con i creditori piccoli, a cui era stato proposto il 25% inizialmente, aumentando poi la percentuale ma rimanendo comunque sotto ad una soglia di gradimento. Il secondo ostacolo era la non intesa con le banche e Sace.



Secondo Il Secolo XIX la trattativa con Sace e banche non sarebbe mai andata in porto. Oltretutto uno dei retroscena è che Sace aveva chiesto, a fronte di uno stralcio dei crediti, di devolvere una percentuale degli incassi della biglietteria della prossima stagione a iniziative di carattere sociale. Comunque Barnaba resta piccolo azionista della Samp attraverso 25 quote acquistate tramite Metis Sarl, società di diritto lussemburghese creata per l'operazione Samp.