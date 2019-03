Siamo entrati in una settimana cruciale per il destino societario della Sampdoria, tra voci che si rincorrono e indiscrezioni circa il possibile futuro blucerchiato. A breve, comunque non oltre entro la fine della prossima settimana, il gruppo rappresentato da Gianluca Vialli dovrebbe formulare la sua proposta ufficiale - "Che non ho mai visto", dichiarazioni di Massimo Ferrero - per la società. Recentemente l'operazione era stata rallentata da alcuni intoppi, ma se sarà "equa" (sempre parole del patron a Il Secolo XIX) si entrerà nella fase finale per portare la vicenda alla fumata bianca.



Si parla comunque di una proposta superiore ai 100 milioni, anche perchè dal prezzo vanno scontati i debiti - fisiologici - che la società porta con sé, quantificabili in 25 milioni. Ciò vuol dire che un'offerta da 100 milioni in realtà varrebbe 75 cash. Se invece non si dovesse arrivare all'accordo, la Samp considererà sciolta la 'prelazione' concessa a Vialli. Le tempistiche quadrano anche dal punto di vista dell'ex bomber, che la settimana prossima dovrebbe dare una risposta alla FIGC per il ruolo di collaboratore di Mancini, dato che l'Italia affronterà la Finlandia il 23 marzo. Il tempo comunque è limitato, solitamente i cambi di proprietà infatti avvengono in primavera, dato che i nuovi proprietari hanno bisogno di cambiare gli organigrammi societari e impostare i programmi. Il fondo York Capital però non sarebbe coinvolto direttamente, bensì sarebbe collegato alla vicenda da alcune persone riconducibili ad esso. Si era fatto il nome di Jamie Dinan, ma il gruppo Vialli più probabilmente sarebbe composto da alcuni rappresentanti del ramo europeo del fondo, ad esempio il manager Federico Oliva, particolarmente appassionato di calcio.



COINVOLGIMENTO GARRONE - Nell'affare potrebbe rientrare anche Edoardo Garrone, che FONDI IN ATTESA - Se la fumata tra Vialli e Ferrero dovesse risultare nera, il patron doriano potrebbe riallacciare i contatti con alcuni potenziali compratori rimasti in lista d'attesa. Si parla di un fondo inglese che aspetta da tre mesi, di uno qatariota, e pure di una cordata italiana che dovrebbe però essere slegata dall'imprenditoria genovese. La sensazione comunque secondo il quotidiano è che difficilmente si entrerà nel sesto anno di presidenza Ferrero. Se la trattativa con Vialli dovesse saltare, la Samp potrebbe concedere la 'due diligence' (l'analisi dei conti) ad altri soggetti. Per tale controllo però servirebbe almeno un mese, e ciò potrebbe condurre la vicenda a metà aprile, comunque al limite per quanto riguarda le tempistiche. . Ciò vuol dire che un'offerta da 100 milioni in realtà varrebbe 75 cash.. Le tempistiche quadrano anche dal punto di vista dell'ex bomber, che la settimana prossima dovrebbe dare una risposta alla FIGC per il ruolo di collaboratore di Mancini, dato che l'Italia affronterà la Finlandia il 23 marzo. Il tempo comunque è limitato, solitamente i cambi di proprietà infatti avvengono in primavera, dato che i nuovi proprietari hanno bisogno di cambiare gli organigrammi societari e impostare i programmi. Il fondo. Si era fatto il nome di Jamie Dinan, maparticolarmente appassionato di calcio.che ieri ha smentito tutte le voci circolate nei giorni scorsi . Le indiscrezioni filtrate da persone vicine al presidente di Erg però parlano di un coinvolgimento in prima persona non dal punto di vista economico (potrebbe esserci al limite una sponsorizzazione) ma da quello dell'immagine, assieme a Vialli. Non troverebbe riscontro l'ipotesi di una cordata guidata dall'imprenditore.. La sensazione comunque secondo il quotidiano è che. Se la trattativa con Vialli dovesse saltare, la Samp potrebbe concedere la 'due diligence' (l'analisi dei conti) ad altri soggetti. Per tale controllo però servirebbe almeno un mese, e ciò potrebbe condurre la vicenda a metà aprile, comunque al limite per quanto riguarda le tempistiche.