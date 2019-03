Ferrero smentisce tutto: «Non ho trattato con nessuno». E che bordata a Mantovani ⁦@unavitadacinema⁩ visto che lui Twitter non ce l’ha dico che di ⁦@vascorossi⁩ preferisco: https://t.co/KHgYoFHzhT

Giornata campale in casa,tra voci sulla cessione e battibecchi a distanza. Protagonisti in questo caso l'attuale numero uno di Corte Lambruschini, Massimo, e l'ex presidente blucerchiato Enrico, che ieri aveva annunciato importanti novità via Twitter in merito al futuro societario.Ferrero ha lanciato un attacco piuttosto deciso all'ex 'collega' Mantovani: "Smentisco totalmente tutta l’esistenza di una trattativa. Abbiamo messo un advisor, Mediobanca, se qualcuno vuole fare un’offerta va da Mediobanca e offre del denaro. Io voglio sapere chi è, perché mio figlio, che ha quattro anni, è sampdoriano, è cresciuto a Genova. Io sono nato a Roma, ma mi sono messo a piangere quando è stata inaugurata Casa Samp, mi sono commosso quando abbiamo vinto l’ultimo derby. La Sampdoria è un’azienda mia, ci sono il mio sangue e il mio cuore. Basta farvi pubblicità con questo nome.". Dimenticando, peraltro, di essere in possesso di un account peraltro piuttosto attivo, @unavitadacinema. Ferrero ha poi ribadito ai giornalisti la canzone di Vasco Rossi, "Eh già", che recita "Io sono ancora qua". Prontamente è arrivata anche la risposta di Enrico Mantovani, che si è affidato all'ironia per replicare alla bordata di Ferrero. "⁦@unavitadacinema⁩ visto che lui Twitter non ce l’ha" ha replicato Mantovani taggando proprio l'account di Ferrero "dico che di ⁦@vascorossi⁩ preferisco: 'Vado al massimo'.".