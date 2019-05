C'è un nuovo aggiornamento che potrebbe assumere contorni clamorosi all'interno della vicenda della possibile cessione della Sampdoria. La novità riguarda il gruppo Vialli, che avrebbe dato una forte accelerata alla trattativa rimanendo l'unico gruppo in corsa per assicurarsi il club blucerchiato. A molti non è sfuggita l'assenza di Ferrero ieri al Bentegodi. Non si tratterebbe di una casualità, perché secondo quanto raccolto da Il Secolo XIX il presidente della Samp sarebbe attualmente negli Stati Uniti, insieme al direttore operativo Bosco. L'avvocato Romei invece ieri era al Verona, ma a stretto giro di posta dovrebbe raggiungere Ferrero negli U.S.A. per incontrare di persona Dinan, interessato da oltre un anno ad acquistare a titolo personale la Samp. Lo scopo della missione sarebbe quello di chiudere a breve l'operazione, provando anche a capire se esistono i margini per alzare un pochino il prezzo. Inoltre, uno dei principali fautori di questa operazione sarebbe stato Edoardo Garrone, amico di Vialli e particolare favorevole all'operazione. Negli ultimi giorni ha subito una notevole frenata il gruppo Aquilor, considerato molto solido finanziariamente. La stesura del preliminare, complicata per via del rallentamento dello scambio di documenti tra Corte Lambruschini e Aquilor, avrebbe quindi fatto parte del piano di Ferrero e Romei in attesa del rilancio Vialli. In effetti, la nuova proposta dell'ex bomber della Samp sarebbe arrivata la settimana scorsa, così strutturata: 65 milioni 'cash', più altri 25 legati ai piazzamenti nelle prossime stagioni, oltre alla copertura debitoria. Anche questo sarebbe un aspetto che pende a favore di Vialli: il gruppo si sarebbe dimostrato più flessibile nei confronti di eventuali debiti non emersi dalla due diligence, mentre Aquilor sotto questo aspetto sarebbe particolarmente rigido. Il fondo inglese inoltre sarebbe ormai logoro dai continui rilanci sull'assetto organizzativo, e potrebbe interrompere la stesura del preliminare. Si tratterebbe comunque di un rischio calcolato da parte di Ferrero e Romei, che così facendo ridurranno le alternative da 3 a 2: o cedere la Samp a Vialli, o rimanere in sella ai blucerchiati. Conferme indirette della vicenda arrivano anche dai 'cinguettii' social di Enrico Mantovani, che aveva evidentemente anticipato lo sviluppo con il tweet di sabato sera.