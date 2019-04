Siamo arrivati a quella che sembra essere una fase decisiva della vicenda relativa alla cessione della. Le schermaglie a distanza tra Massimoe il fondo York, interessato all'acquisto della società, proseguono senza sosta. Nei giorni scorsi Federico Oliva, manager trentino che guida il ramo europeo di York Capital, aveva ammesso di essere al lavoro per la Samp confermando anche indirettamente la proposta da 80 milioni netti presentata all'advisor Mediobanca.Ferrero nel frattempo continua a smentire. Il Viperetta ha bollato le indiscrezioni come poco significative. "" ha detto a La Repubblica Ferrero. Nel frattempo, da Palermo arrivano indiscrezioni che raccontano della società rosanero ormai ad un passo dal diventare di proprietà del fondo York Capital. Gli statunitensi avrebbero quindi deciso di virare sulla realtà siciliana viste le difficoltà nell'approdo alla Samp. Il Palermo diventerebbe proprietà di York alla cifra simbolica di, con gli acquirenti che si impegnerebbero a garantire la copertura dei debiti, oltre all'importo necessaria per concludere la stagione iscrivendosi al prossimo campionato. Complessivamente, dal fondo uscirebberocifra decisamente più bassa di quella necessaria a rilevare la Samp, che pure presenta una realtà notevolmente più attrattiva a livello sportivo di quella del Palermo allo stato attuale delle cose.Si tratterà di una reale svolta, oppure soltanto di schermaglie volte a fare gli interessi delle rispettive parti all'interno di una trattativa ampia, complicata e giocata anche sui dettagli, come ad esempio quelli relativi al? A fare la differenza in situazioni del genere spesso sono i particolari, ma la sensazione di essere arrivati ad una svolta, in un senso o nell'altro, è forte.