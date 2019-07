Si infittisce il mistero attorno alla possibile cessione della Sampdoria, che oggi dovrebbe vivere una giornata cruciale. In molti raccontano di un incontro fondamentale a Londra tra gli investitori del gruppo Vialli e il presidente Massimo Ferrero, che però all'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha negato tutto: "Non c’è nulla. Tutte queste storie destabilizzano l’ambiente e il nuovo progetto della Samp. Ho preso io Di Francesco, che è venuto alla Sampdoria perché convinto dal sottoscritto" ha detto il Viperetta.



Secondo il quotidiano, Ferrero non sembra un presidente pronto a lasciare, perchè recentemente ha incontrato i tecnici delle giovanili e il presidente Abodi per discutere i dettagli del restyling del Ferraris. Ferrero martedì scorso ha visto anche l'ex presidente Enrico Mantovani, che ieri ha twittato "Luce c'è... basta che non sia un altro treno" riferendosi alla trattativa. Stando al quotidiano però la trattativa si sarebbe interrotta poichè l'offerta da 45 milioni più bonus non soddisfava il Viperetta.