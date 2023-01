Ancora una volta, la quinta per la precisione, l'Assemblea degli azionisti della Sampdoria andrà deserta. I detentori della maggioranza delle azioni del club, ossia la famiglia Ferrero, non si presenterà giovedì, per l'ultima convocazione prevista. All'ordine del giorno, infatti, c'era l'aumento di capitale fino a 50 milioni, necessario per concludere la stagione senza prestiti. Aumento che però il Viperetta non potrà garantire, non avendo ancora concretamente avviato una trattatativa per la sottoscrizione del famoso bond da 35 milioni.



Il prestito, come noto, prevederebbe di mettere a garanzia le azioni del club, ma al momento non è stato ancora perfezionato nessun accordo. Con il mercato invernale praticamente finito, una situazione in classifica e debitoria pesante e la classifica drammatica, eventuali compratori non hanno più fretta, e starebbero aspettando la Serie B scrive La Repubblica. La retrocessione in cadetteria farebbe ulteriormente diminuire il valore del club, riducendo anche quello del parco giocatori. Dal fronte Ferrero, quindi, non ci saranno novità neanche questa settimana mentre il CdA sta completando le pratiche per la composizione negoziata della crisi, soluzione valutata per garantire continuità alla società.