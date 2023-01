L'indiscrezione ha contorni abbastanza incredibili, se paragonati al momento della Sampdoria e alle difficoltà che attanagliano il club blucerchiato. Eppure, nonostante i noti problemi societari, l'ex presidente Massimo Ferrero avrebbe rifiutato 12 milioni di euro per cedere la squadra genovese. La notizia viene rilanciata da La Repubblica. Secondo il quotidiano il Viperetta, intento a rintracciare in qualche modo i 35 milioni necessari per ricapitalizzare, avrebbe detto 'no' ad una proposta da parte di un fondo anglosassone disposto a mettere sul piatto 12 milioni per Ferrero. L'imprenditore romano avrebbe declinato la proposta dal momento che stando al trust Rosan il Viperetta dovrebbe vendere la Samp per almeno 33 milioni. Appare evidente da questa scelta la volontà di Ferrero di non cedere la società, bensì di ottenere in qualche modo il celebre prestito tanto agognato.