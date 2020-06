I rumors su una possibile cordata di imprenditori genovesi interessati alla Sampdoria e pronti a rilevare il club è deflagrata ieri in poche ore a Genova, sponda doriana. Addirittura, si parlava di due diligence in corso per la società di Corte Lambruschini.



A stretto giro di posta però è arrivata anche la secca smentita del presidente Massimo Ferrero, che ha commentato così l'indiscrezione: "Non c'è niente di vero" ha detto il Viperetta "Smentisco categoricamente questa ipotesi". La Genova blucerchiata a questo punto si interroga: si sarà trattato di dichiarazioni di facciata, oppure di una reale smentita? Ad oggi non è dato saperlo.