È un'indiscrezione abbastanza clamorosa, quella che rimbalza a Genova in queste ore in merito al possibile futuro della Sampdoria. Domani Massimo Ferrero conoscerà la decisione sul rinvio a giudizio per il caso Obiang, nel frattempo però si è diffuso un nome nuovo relativo alla futura possibile proprietà del club blucerchiato. A trattare la Sampdoria sarebbe Alessandro Ruggeri, figlio dell'ex presidente dell'Atalanta Ruggeri e già accostato parecchio tempo fa alla società genovese. Ruggeri era infatti in predicato di entrare nell'organigramma blucerchiato già nel 2015, dopo un anno di presidenza Ferrero. All'epoca si era parlato di un suo ingresso come vicepresidente al fianco del Viperetta, dopo l'acquisto di una parte significativa delle quote doriane. Oggi lo scenario però potrebbe diametralmente cambiare. Secondo le indiscrezioni raccolte da Primocanale Ruggeri, bergamasco 33enne ed ex a.d. dell'Atalanta dopo essere subentrato al padre Ivan, starebbe guidando una cordata di investitori pronti a rilevare la Sampdoria. Il gruppo Ruggeri almeno inizialmente sembrerebbe intenzionato a non toccare i quadri societari, mantenendo Romei in qualità di vicepresidente, Carlo Osti come direttore sportivo e Riccardo Pecini responsabile dell'area tecnica.