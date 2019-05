La Sampdoria sembra entrata ormai nella fase finale del capitolo cessione. In un modo o nell'altro, nei prossimi giorni si capirà quale sarà il destino della società blucerchiata, perchè l'advisor Mediobanca ha terminato il suo compito e ha incontrato il presidente Ferrero ponendolo di fronte a tutte le proposte.



Secondo Primocanale il gruppo Vialli con Dinan, Knaster e Zanetton avrebbe tentato un rilancio, dopo che una prima offerta da 80 milioni complessivi era stata superata da Aquilor, che avrebbe proposto a Corte Lambruschini 100 milioni, quindi una cifra decisamente più vicina a quanto richiesto da Ferrero. Il fondo però starebbe trattando per conto di investitori arabi, che starebbero sfruttando Aquilor come un mediatore, piuttosto che come acquirente.



In ogni caso, secondo l'emittente televisiva si starebbe andando verso la fine dell'era Ferrero, con i due gruppi (Vialli e arabi) pronti a contendersi sino alla fine la proprietà del Doria.