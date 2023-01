L'idea di Massimo Ferrero è sempre quella: ottenere un bond convertibile da circa 30-35 milioni, dando in pegno le azioni del club, per rimanere in sella alla Sampdoria. Gianluca Vidal, trustee della società, sta portando avanti questa trattativa con alcuni soggetti interessati tra cui figura Raffaele Mincione e il suo Wrm Group. Difficile però che tale accordo sul bond possa diventare realtà entro il 16 febbraio, data in cui la Sampdoria dovrà versare 10 milioni per il pagamento degli stipendi. Per questo motivo, il problema deio salari resta particolarmente d'attualità.



Nel frattempo,s econdo Il Secolo XIX, i dialoghi tra Ferrero e Mincione starebbero continuando. Il finanziere sarebbe interessato anche agli immobili romani di Ferrero, in particolare al complesso di Tor Spaccata, facente parte dei beni della Farvem Real Estate per la quale è stato approvato e omologato il concordato preventivo.