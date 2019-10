Ormai è noto l'importante ruolo che ricopre Edoardonellta trattativa per la possibile cessione della. L'imprenditore sta svolgendo da tempo un lavoro cruciale di mediazione tra il gruppo Vialli e Massimo Ferrero, ma l'impegno dell'ex presidente blucerchiato sarà anche molto concreto e effettivo.Nei giorni scorsi Garrone si era esposto sottoscrivendo negli U.S.A. un accordo per rendere immediatamente solvibili per Ferrero alcuni bonus previsti dall'offerta di Dinan e Knaster, per una cifra complessiva vicina ai 20 milioni. Ora però il numero uno di Erg potrebbe anche aumentare il suo coinvolgimento dal punto di vista economico, perchè secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Garrone sarebbe pronto ad alzare la cifra garantita dalla sua holding San QuiricoL'obiettivo sarebbe quello di avvicinare il più possibile l'importo proposto dalla cordata Vialli alle richieste del Viperetta, per spianare la strada alla buona riuscita dell'operazione.