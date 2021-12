Negli ultimi tempi, i tifosi della Sampdoria hanno spesso e volentieri chiamato in causa l’ex presidente Edoardo Garrone, specialmente in seguito alle recenti vicissitudini di Massimo Ferrero. Il numero uno di ERG da tempo si è defilato mediaticamente, ma secondo alcuni resterebbe attore silente coinvolto nel futuro blucerchiato.



In passato, Garrone si era detto disposto ad intervenire per aiutare Gianluca Vialli, anche a livello economico. Secondo Il Secolo XIX Garrone starebbe monitorando con attenzione gli eventi, e nelle voci su un possibile ritorno di fiamma di Dinan e Vialli alla presidenza sarebbe coinvolto in maniera forte, pronto a dare una mano, a loro o ad altri soggetti che potrebbero accostarsi alla Sampdoria. Non è esclusa oltretutto una nuova iniziativa dei tifosi blucerchiati per ‘ricordare’ a Garrone l’impegno assunto nel 2019 nell’ormai celebre incontro in piazza Leopardi.



L’ultimo incontro tra Garrone e Ferrero risale al luglio 2020, quando il Viperetta aveva incontrato il predecessore per parlare di temi economici. Recentemente l’imprenditore romano avrebbe contattato persone vicine a Garrone, come Francesco Caldarulo, per discutere un eventuale accordo sul lease-back del marchio con Banca Intesa, situazione su cui Garrone stesso ha sempre mantenuto le fideiussioni.