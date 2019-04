Novità sulla cessione della, novità che i tifosi blucerchiati dovranno soppesare con attenzione perchè in questi giorni tra notizie, indiscrezioni e sussurri, tutti i sostenitori doriani stanno cercando di capire quale sia la verità, tra arabi, fondi e Vialli. A Genova ha fatto parecchio scalpore l'indiscrezione dell'irruzione del gruppo Aquilor nell'operazione. Secondo Renzo Parodi de La Repubblica la situazione al momento sarebbe piuttosto definita: ci sarebbero in realtà due cordate che avrebbero messo sul tavolo di Massimo Fererero la proposta di acquisto per la Sampdoria. Uno sarebbe rappresentata proprio dal cosiddetto, composto dai proprietari dei fondi Pamplona e York (Alex Knaster e Jamie Dinan), insieme all'amico dell'ex bomber blucerchiato Zanetton. La proposta in questo caso sarebbe di 80 milioni, comprensivi però dei debiti, che si attestano a circa 30 milioni. In questo modo a Ferrero rimarrebbero in tasca 50 milioni 'puliti', cifra ovviamente considerata troppo bassa dal Viperetta. L'altra offerta arrivata a Corte Lambruschini sarebbe invece, e sarebbe arrivata, tanto è vero che l'identità dei potenziali acquirenti per il momento non è nota. Si tratterebbe però di capitali privati, quindi non di fondi. La proposta in questo caso sarebbe decisamente più ricca:, 30 di debiti e 90 cash a Ferrero, che logicamente pare indirizzato ad accettare. Vialli, a meno di rilanci dell'ultimo minuto, resterebbe tagliato fuori.La strada, salvo clamorosi ribaltoni, sembra quindi tracciata: sempre stando al giornalista, entro, cioè all'accettazione scritta, poi a quel punto scatterebbero le verifiche contabili del caso e la stesura dei contratti, prima del definitivo closing con il passaggio della Sampdoria dalle mani di Ferrero a quelle della nuova cordata.