In seguito alle vicissitudini di Massimo Ferrero, e alle voci su una possibile cessione della Sampdoria, che è stata messa in vendita dal Viperetta, hanno iniziato a circolare a Genova i nomi dei possibili imprenditori interessati all'acquisto del club. Due in particolare sarebbero quello di Gabriele Volpi, patron dello Spezia, e del 'collega' Antonio Gozzi, numero uno dell'Entella e di Duferco.



Lo stesso Gozzi però ha smentito in maniera decisa la possibilità: "Mi tirano sempre in mezzo solo perchè sono sampdoriano" ha detto l'imprenditore, come riporta Sampnews24.com.