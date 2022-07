In merito alla possibile cessione della Sampdoria, arrivano importanti dichiarazioni da parte di uno dei volti più noti del tessuto imprenditoriale ligure. A parlare della cordata angloamericana interessata all'acquisto del club, infatti, è stato Antonio Gozzi, presidente dell'Entella e del gigante dell'industria Duferco. "Spero che si concretizzi l’operazione con Cerberus-Redstone" ha detto l'imprenditore a La Repubblica.



"Stanno cercando un presidente genovese. Se non si trova stabilità societaria, bisogna essere preoccupati per forza, perché per poter fare gli investimenti necessari serve trovare la giusta dimensione" ha aggiunto poi il numero uno biancoceleste. "Gli americani hanno voglia di fare. Anche i nuovi proprietari del Genoa sono persone serie. All’inizio si possono avere alcune difficoltà, ma, alla lunga, i conti tornano sicuramente" conclude.