Praticamente ogni giorno, allavengono accostati nuovi potenziali investitori e compratori. Recentemente era stato il turno di Pallotta prima, che però aveva subito smentito proprio a Calciomercato.com , e poi di Blitzer, che però sembra diretto verso la Ligue 1. Il tycoon statunitense infatti, dopo i primi sondaggi avviati tramite un avvocato italiano, avrebbe ripreso vigore con il suo progetto originario di acquisizione del, tanto che avrebbe fatto visita al centro sportivo “Herbin” e lo stadio “Guichard” oltre al museo della società. Adesso invece circolano altri nomi a Genova, sponda blucerchiata.Secondo ll Secolo XIX, dagli U.S.A. rimbalzerebbe l'indiscrezione di un interessamento dei fratelli miliardari Jorge e Josè, già azionisti dell’Inter Miami. I due imprenditori con base in Florida si sarebbero già mossi nei confronti del club, così come il fondo, in particolare con l'affarista Jim. La cordata, in passato, si era interessata all'Inter. I fratelli Mas Santos e Miller, oltretutto, hanno lavorato insieme per l'acquisto del Saragozza.