Intorno alla possibile cessione della, continuano ad accumularsi voci e indiscrezioni a volte anche in contrasto tra loro. Nelle ultime ore, ad esempio, si è parlato di un forte vantaggio della cordata angloamericana composta da Cerberus e Redstone , mentre alla società blucerchiata vengono accostati, seppur in maniera timida, anche alcuni gruppi arabi.Ad esempio, ieri pomeriggio è stata rilanciata una voce che coinvolge Samitra i pretendenti alla società blucerchiata. Il personaggio in questione è riconducibile al Fawaz Abdulaziz Alhokair Group, società saudita operante nel settore immobiliare e commerciale, avvicinata in passato all'acquisto delle quote del Milan da Elliot dopo il cinese Yonghong Li. Secondo Il Secolo XIX, potrebbe trattarsi di unentrato all'ultimo minuto, e quindi non ancora in "data room", ossia la 'scatola' contenente tutti i conti della Sampdoria.Il quotidiano aggiunge che il trustee Vidal si sarebbe dovuto confrontare anche con un altro soggetto arabo, la famiglia, sbandierata dal trio Di Silvio-Stanchi-Ivano Bonetti come garanzia della propria offerta per la Samp. Nonostante ciò, neppure loro risultano al momento in data room.