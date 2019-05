Questione di colori. C'è un giallo, e pure bello grosso, alla base della fumata nera nella trattativa per l'acquisto della. E poi c'è una disparità di vedute, una linea rossa che divide il gruppodal patron blucerchiato Massimo. Ma andiamo con ordine.In queste ore a Genova stanno circolando le cifre più disparate, in merito alla proposta che il gruppo di Dinan avrebbe sottoposto all'attenzione del patron blucerchiato. Dal versante della cordata trapelano valori significativi, c'è chi parla di, toccando così la tripla cifra. Dall'altro lato invece c'è la proprietà della Sampdoria, che racconta di un importo significativamente più basso:Addirittura ieri da New York filtrava un numero ancora più basso (45 più debiti). Un nodo cruciale, quello delle cifre, e che probabilmente fa parte del gioco tra venditore e acquirente. C'è poi una differenza 'filosofica' all'interno dell'operazione. Il gruppo catalizzato da Vialli avrebbe strutturato la trattativa come una normale: all'interno delle valutazioni economiche, ad esempio, la rosa della Samp viene quantificata partendo dalla cifra d'acquisto dei giocatori, senza tenere conto della rivalutazione. Questa chiave di lettura viene applicata però anche agli altri aspetti del mondo Samp, non considerando quindi gli investimenti e i vari assets. Discorso opposto invece è quello fatto da Ferrero. Il patron, sta subendo pressioni dai collaboratori e proprio per questo motivo non vuole deprezzare la sua società. Può trattare, ma la sua valutazione della Samp non scende sotto i 100 milioni. Su tutta questa considerazione però pende sempre la questione dei cinema, e del finanziamento da 40 milioni arrivato la scorsa estate, che dovrà essere necessariamente ripianato.Nel frattempo, secondo l'edizione genovese de La Repubblica, la trattativa potrebbe ancora, dal momento che Ferrero resterà negli States sino a venerdì. I presupposti non sono buoni, ma ci sarebbe ancora margine di trattativa e magari anche un nuovo incontro, nonostante le dichiarazioni dello stesso Ferrero che ha negato un nuovo faccia a faccia. Il tutto mentre resta, sullo sfondo, sempre il gruppoche offre di più, ma a condizioni più rigide e senza incaricarsi di ulteriori debiti pendenti non ancora emersi.