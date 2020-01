Rumors, sussurri, indiscrezioni. Attorno al futuro dellaper il momento non ci sono certezze, soltanto spifferi e possibili suggestioni. Basta anche il minimo dettaglio a solleticare la fantasia di tutti, ad esempio la presenza dia Chiavari per la partita dell'Entella. Il patron biancoceleste Gozzi veniva dato come uno dei possibili acquirenti per la Samp, almeno sino alla secca smentita dello stesso Gozzi. In realtà Gozzi, tifoso dell'Entella e della Samp, avrebbe insieme a Garrone il ruolo di facilitatore in eventuali trattative. E il candidato naturale sembrerebbe il numero uno dello Spezia Gabriele. Imprenditore originario di Recco, estremamente facoltoso, Volpi si era già avvicinato alla Sampdoria nel 2015, per mezzo di Romei. Il patron della Pro Recco di pallanuoto si era detto disposto ad offrire 30 milioni, pochi per Ferrero che rispose picche. La curiosità, però, è un'altra, raccontata dall'edizione genovese de La Repubblica. All'epoca Volpi ebbe infatti unin gran segreto a Milano proprio con Gianluca, che avrebbe così coronato già cinque anni fa il suo sogno di tornare alla Samp. All'epoca, se l'operazione fosse andata in porto, avrebbe fatto parte della nuova Samp anche l'altro gemello del gol, RobertoOggi, sempre secondo Renzo Parodi, Vialli sarebbe fuori dai giochi per la Samp per quanto riguarda Knaster e Dinan, con cui si è lasciato male. Potrebbe però tornare sul campo in caso diIl tycoon nativo di Recco negli scorsi anni, sotto consiglio del banchiere Fiorani, aveva momentaneamente lasciato perdere gli investimenti su Genova e sulla Liguria. Ora però Volpi sarebbe tornato prepotentemente con l'obiettivo di investire nel capoluogo e zone limitrofe, e la 'sponda' Sampdoria gli garantirebbe gran visibilità in questo senso.