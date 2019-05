Una nuova svolta nell'ambito della possibile cessione della Sampdoria dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni: protagonista ancora Gianluca Vialli, che recentemente era stato sorpassato nella corsa a Corte Lambruschini dall'offerta di Aquilor, dal momento che gli inglesi avevano messo sul piatto circa 120 milioni per convincere Ferrero.



In molti si chiedevano se sarebbe arrivata o meno una risposta da parte dell'ex bomber: alcuni parlavano di un rilancio già presentato alla Samp, altri invece di una fase di stallo. Secondo Il Secolo XIX il nuovo tentativo da parte del gruppo che comprenderebbe anche Jamie Dinan e Alex Knaster dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni. Da Corte Lambruschini starebbero attendendo l'offerta, anche perchè da parte della cordata sarebbe stata manifestata l'intenzione di presentare una proposta già entro la settimana. L'obiettivo di Vialli è quello di recuperare il terrreno perduto sugli altri concorrenti, anche se le tempistiche potrebbero allungarsi.



Nel frattempo, i legali di Aquilor sarebbero al lavoro per preparare il corposo e dettagliato contratto preliminare, fase necessaria per poter arrivare al closing su cui c'è comunque fiducia.